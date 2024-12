ARD Das Erste

ARD-Serienhit auf Erfolgskurs: "Die Toten von Marnow 2" begeistert Millionen im Ersten und in der ARD Mediathek

Starker Auftakt: Die zweite Staffel der Erfolgsserie "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow 2" um die dunklen Machenschaften skrupelloser Menschenhändler hat nicht nur bei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten für Krimi-Spannung pur gesorgt, sondern auch in der ARD Mediathek bereits beindruckende Abrufzahlen erzielt.

Durchschnittlich 3,53 Millionen Zuschauende fieberten am Samstag, 7. Dezember, im Ersten bei der Serienmörder-Jagd mit. Das entspricht im Schnitt einem Marktanteil von 16,1 Prozent. In der ARD Mediathek wurden die sechs Folgen der zweiten Staffel innerhalb von zehn Tagen bereits mehr als 4,2 Millionen Mal abgerufen. Die acht Episoden der ersten Staffel haben seit Wiedereinstellung in die ARD Mediathek Mitte November 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer abgerufen.

Finale in Doppelfolge: Am Mittwoch, 11. Dezember, zeigt Das Erste ab 20:15 Uhr die beiden letzten Folgen der zweiten Staffel von "Die Toten von Marnow 2". Alle Folgen der ersten und zweiten Staffel sind in der ARD Mediathek abrufbar.

Inhalt: Vier Leichen wurden in einem Wald nahe Marnow verscharrt. Einziger Schlüssel zum Fall: ein bulgarisches Waisenmädchen. Bei der Aufgabe, sie zu schützen, werden Frank Elling (Sascha Gersak) und Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) lebensgefährlich verletzt. Die Sonderermittler Hagen Dudek (Bernhard Conrad) und Maja Kaminski (Sabrina Amali) übernehmen und stehen vor einem schwierigen Fall. Alle Akten wurden auf unerklärliche Weise gelöscht. Was ist passiert? Und wer hat das geheime "Safe House" verraten?

