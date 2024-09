ARD Das Erste

Baerbock bei „maischberger“: Habeck ist auf jeden Fall der richtige Kandidat für den Bundestagswahlkampf

Nach der Rücktritts-Ankündigung des Parteivorstands von Bündnis 90/Die Grüne hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hinter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestellt. Habeck sei für die Grünen "auf jeden Fall“, der richtige Kandidat, um in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. „Wir werden jetzt als Partei gemeinsam und vor allen Dingen mit großer Unterstützung auch von Robert Habeck weitere Fragen mit Blick auf unseren Parteitag vorbereiten. Und zwar als Team“, sagte Baerbock in der ARD-Talksendung "maischberger".

Die Grünen-Politikerin vermied jede direkte Kritik an ihrem Parteifreund. Stattdessen lobte Baerbock den Umgang von Habeck mit dem umstrittenen Heizungsgesetz und kritisierte, „dass wir immer wieder in diesen Reflex verfallen, gerade wenn Leute selbstkritisch reflektieren, dass man noch weiter darauf herumreitet“. Habeck habe infolge der Energiekrise durch den russischen Angriffskriegs auf Ukraine „deutlich gemacht, dass er in der Krise dieses Land nicht nur führen konnte, sondern dass er dafür gesorgt hat, dass wir gut durch den damaligen Winter gekommen sind“, sagte Baerbock bei „maischberger“

