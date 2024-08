ARD Das Erste

ARD Debüt: Axiom (WDR/ARTE) - ein Film über Identität und Sozialverhalten

Ab 1. September in der ARD Mediathek und um 23:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Julius (Moritz Treuenfels) ist ein redegewandter junger Museumswärter, der bei Kollegen und Kolleginnen und in seinem Freundeskreis sehr beliebt ist. Mit seinem Charme, seinen vielen faszinierenden Geschichten und seiner Leichtigkeit zieht er die Menschen in seinen Bann. Eines Tages lädt er seine Kollegen und Kolleginnen zu einem Segeltörn auf dem Boot seiner adeligen Familie ein, von dem er ihnen schon oft erzählt hat. Doch die Stimmung kippt. Julius ist nicht der, der er zu sein vorgibt. Auch seine Freundin Marie (Ricarda Seifried) merkt im Verlauf der Geschichte, dass sie nicht weiß, wer er wirklich ist. Nach und nach lassen die aufkommenden Irritationen seine nahestehenden Menschen fragen: Wer ist Julius?

"Axiom" ist ein vielschichtiges, einfühlsames Portrait eines charmanten jungen Mannes, dem man zunächst gerne folgt, bevor einem unversehens immer unwohler wird. Denn Julius' dynamische Haltung zum Leben bringt allerhand Widersprüche mit sich, die den Zuschauer - wie die Menschen in Julius' Umgebung - irritiert zurücklassen.

Autor und Regisseur Jöns Jönsson (Prämierter Abschlussfilm: "Lamento") setzt die Idee vom "Fake it till you make it" der Zerreißprobe aus. Julius beeindruckt mit Weltgewandtheit und Eloquenz, er verkörpert das moderne Ideal eines Menschen, der sich selbst ständig neu erfindet. Doch seine Verhaltensmuster stehen in Konflikt mit gesellschaftlichen Regeln. Mit einer Flexibilität, ähnlich der des Protagonisten, erkundet "Axiom" diesen verstörenden Widerspruch und zeichnet damit auch ein gesellschaftliches Portrait, da es soziale Fragen zu Einsamkeit und Zugehörigkeit spiegelt.

Moritz Treuenfels ("Schachnovelle") verkörpert mit Julius einen schillernden Charakter. Außerdem spielen unter anderem Ricarda Seifried ("Wintermärchen"), Thomas Schubert ("Risiken & Nebenwirkungen") und Petra Welteroth ("Aufbruch").

Produktion: Bon Voyage Films (Amir Hamz, Christian Springer, Fahri Yardim); in Koproduktion mit dem WDR und ARTE; gefördert durch die Film-und Medienstiftung NRW und Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien; Redaktion: Andrea Hanke (WDR), Birgit Kämper (ARTE)

Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de.

Fotos über www.ard-foto.de.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell