"Brennpunkt: Attentat auf Trump" - heute, am 14. Juli 2024, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 14. Juli, um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt: Attentat auf Trump" (WDR) aus.

Es ist Samstagnachmittag in den USA. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump tritt auf die Bühne bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Und dann fallen Schüsse. Der mutmaßliche republikanische Präsidentschaftskandidat geht angeschossen zu Boden. Was bedeutet dieses Attentat für den Wahlkampf und für die eh schon polarisierte USA? Wir zeigen, wie die Staaten darauf reagieren - wie auch das Attentat bereits Stunden nach der Tat instrumentalisiert wird. Im Gespräch mit unserer US-Korrespondentin Gudrun Engel und dem Wahlkampfbeobachter Julius van de Laar.

Moderation: Ellen Ehni

