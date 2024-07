ARD Das Erste

"Sportschau vor acht - Olympia-Quiz" ab 15. Juli im Ersten und in der ARD Quiz App

Bereits mehr als drei Millionen nutzen die interaktiven Begleitangebote der ARD Quiz App

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das "Sportschau vor acht - Olympia-Quiz" im Ersten und in der ARD Quiz App bietet ab dem 15. Juli 2024 die optimale Vorbereitung auf die kommenden Olympischen Sommerspiele in Paris. In neun kurzen Ausgaben lädt Moderatorin Esther Sedlaczek werktags um 19:45 Uhr bis zum Tag vor der Eröffnungsfeier zum kurzweiligen Mitraten rund um das größte Sportereignis der Welt mit 329 Wettbewerben in 32 Sportarten. Dabei geht es bei "Sportschau vor acht - Olympia-Quiz" nicht nur um sportliche Ergebnisse, sondern auch um Olympia-Geschichte und Unterhaltsames rund um die fünf Ringe. Im Anschluss an die Sendung geht es in der ARD Quiz App mit zehn zusätzlichen Fragen weiter.

Die ARD Quiz App ist die Plattform für interaktive Begleitangebote zu den Unterhaltungsformaten der ARD. So können Quiz-Fans beispielsweise jeden Abend bei der Ausstrahlung von "Wer weiß denn sowas?" live in der App mitraten und mit etwas Glück den gleichen Betrag wie das Publikum im Studio gewinnen. Seit Anfang Juli sind in der App bereits mehr als drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer registriert.

Frank Beckmann, Koordinator ARD Vorabend:

"Über drei Millionen registrierte Nutzende sind ein toller Beweis, dass wir mit der ARD Quiz App ein starkes interaktives Erlebnis für unser Publikum bieten und das lineare Fernsehen optimal mit digitalen Inhalten verknüpfen. Den Weg werden wir fortsetzen und die App künftig noch stärker mit der ARD Mediathek verzahnen."

Zur Fußball-EM können sich alle Fußballexpertinnen und -experten seit Mai für das "Sportschau EM-Kneipenquiz" qualifizieren. Mehr als 4.000 haben es bisher ins Casting geschafft - 22 wurden für die Live-Show im Ersten ausgewählt.

Die ARD Quiz App wird federführend von der ARD Vorabend Koordination in Zusammenarbeit mit der Peak Performance Apps GmbH betreut.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell