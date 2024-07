ARD Das Erste

ARD-Sommerinterview mit Friedrich Merz (CDU) im "Bericht aus Berlin"

am Sonntag, 14. Juli 2024, um 18:00 Uhr im Ersten sowie ab 17:15 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.de

München (ots)

Das Ziel der CDU ist klar: 2025 soll das Kanzleramt wieder in Unionshand sein. Dafür positionieren sich die Christdemokraten als Gegenmodell zur Ampel. Bei der Europawahl haben sie SPD, Grüne und FDP hinter sich gelassen, mit knapp 30 Prozent - die Untergrenze dessen, was CDU-Chef Friedrich Merz von dieser Wahl erwartet hat.

Die nächste Bewährungsprobe für Merz und seine CDU steht bevor: die drei ostdeutschen Landtagswahlen im September. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist die AfD besonders stark. Eine Regierungsbildung droht schwierig zu werden. Wie geht die CDU mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht um? Welche Themen setzt die CDU im Wahlkampf? Und: Was würde eine unionsgeführte Bundesregierung anders machen als die Ampel?

Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, fragt nach beim CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz am Sonntag, 14. Juli. Das ARD-Sommerinterview wird ausgestrahlt um 18:00 Uhr im Ersten und ist vorab ab 17:15 Uhr auf tagesschau24, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD-Text auf Seite 150 untertitelt.

Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Friedrich Merz im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen der tagesschau und vom "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, X und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es am Sonntag, 14. Juli, ab 15:15 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der "tagesschau" und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:

28. Juli 2024: Christian Lindner (FDP)

11. August 2024: Lars Klingbeil (SPD)

18. August 2024: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

25. August 2024: Markus Söder (CSU)

Redaktion: Gabriele Dunkel

