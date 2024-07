ARD Das Erste

ARD-Sommerinterview mit Tino Chrupalla (AfD) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 7. Juli 2024, um 18:00 Uhr im Ersten sowie ab 14:00 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.de

Der Herbst wird wohl zur wichtigsten Jahreszeit der AfD in diesem Jahr: In Thüringen, Sachsen und Brandenburg stehen Landtagswahlen an. In allen drei Bundesländern hat die Partei realistische Chancen, als stärkste Kraft aus der Wahl hervorzugehen. Diesem Ziel wurde auf ihrem Bundesparteitag in Essen alles untergeordnet. Den neuen Bundesvorstand haben die Delegierten in Rekordzeit gewählt, Diskussionen um eine Einer- statt Doppelspitze abgeblasen. Geschlossenheit, bloß keine Unruhe - die Devise.

Die alte Parteispitze bleibt die neue: Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen die AfD endlich in die Regierungsverantwortung führen. Doch wie soll das funktionieren, wenn nach wie vor niemand mit der AfD zusammenarbeiten will?

Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, fragt nach beim Co-Parteivorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla. Am Sonntag, 7. Juli, im ARD-Sommerinterview - ausgestrahlt um 18:00 Uhr im Ersten, sowie schon ab 14 Uhr auf tagesschau24, tagesschau.de und in der ARD-Mediathek.

Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Tino Chrupalla im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook und dem Twitch-Kanal der ARD sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es ab 11:30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der tagesschau und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:

14. Juli 2024: Friedrich Merz (CDU)

28. Juli 2024: Christian Lindner (FDP)

11. August 2024: Lars Klingbeil (SPD)

18. August 2024: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

25. August 2024: Markus Söder (CSU)

