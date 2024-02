ARD Das Erste

am Mittwoch, 28. Februar 2024, um 22:50 Uhr

mit diesen Themen und Gästen:

Streit um die Wirtschaftspolitik

Es diskutieren die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer (SPD) und der bayerische Staatsminister für Wissenschaft Markus Blume (CSU).

Folgen eines Trump-Sieges

Im Gespräch Donald Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und die deutsch-US-amerikanische Expertin für transatlantische Beziehungen Cathryn Clüver Ashbrook.

Die Kommentatoren:

Der Moderator und TV-Produzent Hubertus Meyer-Burckhardt, die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer Alev Dogan und der Leiter des ARD-Studios in Brüssel Markus Preiß.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

