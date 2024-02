ARD Das Erste

ARD und ZDF zeigen Spiele der Handball-Olympia-Qualifikation Männer und Frauen live im TV und in ihren Mediatheken



Im März geht es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris, im April für die deutschen Handball-Frauen. ARD und ZDF übertragen insgesamt vier Spiele dieser beiden Turniere live in ihren Hauptprogrammen und in ihren Mediatheken.

Mit dem vierten Platz bei der Handball-EM verpasste die deutsche Männer-Nationalmannschaft nur knapp die direkte Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris - nun bietet das Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover die letzte Chance für das deutsche Team, bei Olympia im Nachbarland dabei zu sein. Dabei trifft die DHB-Auswahl auf Algerien, Kroatien und Österreich - zwei der vier Teams qualifizieren sich für Olympia.

Am Samstag, 16. März zeigt das ZDF live ab 14:20 Uhr (Anwurf 14:30 Uhr) die Begegnung Deutschland - Kroatien, am Sonntag, 17. März geht es dann für das deutsche Team im finalen und vielleicht entscheidenden Spiel dieser Olympia-Qualifikation gegen die Auswahl aus Österreich. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei der Europameisterschaft im Januar trennten sie sich mit einem hart umkämpften Unentschieden. Anwurf der Partie ist um 14:10 Uhr in Hannover. Alexander Bommes moderiert die Übertragung ab 14:03 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek gemeinsam mit Experte Dominik Klein. Reporter des Spiels ist Florian Naß.

Auch die Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat bei ihrem Qualifikationsturnier, das im April in Neu-Ulm ausgetragen wird, einen Heimvorteil. Der WM-Sechste tritt gegen die Mannschaften aus Montenegro, Slowenien und Paraguay an, auch in diesem Fall qualifizieren sich die ersten beiden Teams für Olympia in Paris.

Die ARD überträgt live im Ersten und in der ARD Mediathek am Samstag, 13. April ab 14:00 Uhr die Partie Deutschland - Montenegro (Anwurf 14:15 Uhr) sowie am Sonntag, 14. April ab 13:15 Uhr das Spiel Deutschland - Paraguay (Anwurf 13:30 Uhr). Alexander Bommes und Dominik Klein präsentieren die Sendungen, Reporter beider Spiele ist Markus Herwig.

