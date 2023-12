ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 22:50 Uhr

Heftiger Streit ums Geld: Die Ampelkoalition ringt um den Haushalt 2024. Die Fronten zwischen SPD, Grünen und FDP sind verhärtet, eine Lösung nicht in Sicht. Findet die Bundesregierung einen Ausweg aus ihrer bislang größten Krise? Im Studio SPD-Parteichef Lars Klingbeil.

Krieg in der Ukraine: Das Land steht vor dem nächsten Kriegswinter. Die Offensive stockt und Präsident Wolodymyr Selenskyj steht in der Kritik. Wird die Ukraine kriegsmüde? Wie ist die Lage an der Front? Droht ein Ende der westlichen Finanz- und Militärhilfen? Im Gespräch der CNN-Kriegsreporter Frederik Pleitgen.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Julie Kurz und die politische Korrespondentin der FAZ Helene Bubrowski.

Lars Klingbeil, SPD (Parteivorsitzender)

Frederik Pleitgen (CNN-Kriegsreporter)

Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)

Julie Kurz (ARD-Korrespondentin)

Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

