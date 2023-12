ARD Das Erste

ANNE WILL am 3. Dezember 2023 um 21:45 Uhr im Ersten

Die Welt in Unordnung - Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?

2023 geht zu Ende, ein weiteres Jahr der Kriege und Krisen. Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert unvermindert an. Mit dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel hat eine neue Phase des Nahostkonflikts begonnen. Weltweit treten Antisemitismus und Rassismus noch offener zutage, auch in Deutschland. In Dubai wird dieser Tage bei der Klimakonferenz um die Zukunft des Planeten gerungen, in Berlin um die Zukunft des Bundeshaushalts. Deutschland befindet sich in der "Polykrise", sagt Vizekanzler Robert Habeck. Aber das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Problemlösungskompetenz der Bundesregierung ist erschöpft. Wie verändert diese Situation die Gesellschaft? Welche Rolle kann Deutschland bei der Bewältigung der weltweiten Krisen spielen? Was kann für 2024 Zuversicht machen?

Zu Gast bei Anne Will:

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Navid Kermani, Schriftsteller

Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum

Florence Gaub, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Forschungsbereichs am NATO Defense College

