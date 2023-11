ARD Das Erste

"maischberger"

am Mittwoch, 22. November 2023, um 22:50 Uhr

Erst in Thüringen, dann in Sachsen-Anhalt: Der Verfassungsschutz hat die AfD-Landesverbände in beiden Bundesländern als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Wie gefährlich ist die Alternative für Deutschland? Sollte die Partei verboten werden? Darüber diskutieren der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) und der Ehrenvorsitzende der AfD Alexander Gauland.

5.000 Gäste in 30 Jahren, 17 Jahre lang präsentierte sie im WDR den Freitagabendtalk "Kölner Treff" - nun hat sie aufgehört. Über ihre außergewöhnliche Karriere, ihr gesellschaftliches Engagement und ihr Leben jenseits des Fernsehstudios spricht die Talkmasterin und Produzentin Bettina Böttinger.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Schauspieler Hannes Jaenicke, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke und der Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen.

Die Gäste:

Gerhart Baum, FDP(Bundesinnenminister a.D.)

Alexander Gauland, AfD(Ehrenvorsitzender)

Bettina Böttinger (Talkmasterin und Produzentin)

Hannes Jaenicke (Schauspieler)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Markus Feldenkirchen(Der Spiegel)

