ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" (rbb)

am Sonntag, 29. Oktober 2023, um 23:35 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die geplanten Themen:

Terror im Netz, Leben mit dem Krieg: Israel nach dem 7. Oktober

Als die Hamas-Terroristen am Morgen des 7.Oktober Israel überfielen, kamen sie nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Kameras: Per Helmkamera oder Smartphone filmten sie sich beim Morden von Frauen, Kindern, Familien, verbreiteten Bilder ihrer Massaker über Telegram und sogar über die Facebook-Profile ihrer Opfer. Es war der Beginn eines Krieges, der auch zu einem "Krieg der Bilder" wurde: Die Hamas, so Medienforscher, nutze Social Media in bislang ungekannter Weise als Teil ihrer psychologischen Kriegsführung. Israelische Aktivisten und Kulturschaffende antworten auf ihre Weise: Achiya Schatz kämpft mit seiner Organisation FakeReporter gegen Desinformation und antisemitische Hetze im Netz. Nach den Angriffen der Hamas hat er nun eine neue Online-Plattform geschaffen - "digital­dome.io": "So wie wir einen Iron Dome gegen Raketen haben, brauchen wir einen Digital Dome gegen Angriffe im Netz. "Und eine Gruppe von Filmemachern um Eliran Peled hat für das Projekt #BringThemHomeNow mit Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln gesprochen und diese in kurzen Web-Clips porträtiert. "TTT" hat beide in Tel Aviv getroffen - Stimmen aus einer Stadt im Krieg. (Autor: Tim Evers)

"Die Wahlen in Polen haben die Frauen und die Jugend gewonnen"

Die Schriftstellerin Dorota Maslowska und die Filmemacherin Agnieszka Holland über Polens Zukunft nach den Wahlen. Dorota Maslowska war 32 Jahre jung, als die PiS-Partei 2015 an die Macht kam. Jetzt, nach 8 Jahren Alleinherrschaft, wurde die erzkonservative und nationalistische Partei abgewählt. Dorota Maslowska sieht zwei Gruppen, deren Stimme in den letzten Jahren nichts gezählt hat in Polens Politik: die Jugend und die Frauen. Und diese beiden Gruppen haben sich jetzt Gehör verschafft und entscheidend zur Niederlage der PiS-Partei beigetragen. Maslowska sieht bei aller Euphorie, die jetzt in Polens Gesellschaft herrscht, schwierige Zeiten kommen. Denn auch die polnische Gesellschaft ist gespalten. Agnieszka Hollands neuer Spielfilm "Green Border" über die push backs der polnischen Grenzsoldaten gegen Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus vor 2 Jahren hatte mitten im Wahlkampf Premiere in Polen. Sie erlebte eine massive Kampagne der Regierung gegen ihren Film. Holland erzählt, dass es sehr mühsam werden wird, die Demokratie in Polen wiederherzustellen. All jene Leute, die die Verfassung gebrochen haben, müssen zur Verantwortung gezogen werden, so Holland. Aber sie hofft, dass es sehr schnell gehen wird, ein offeneres Klima für Künstler und Journalisten im Lande herzustellen. "ttt" hat mit Dorota Maslowska und Agnieszka Holland gesprochen und den Historiker Krzystow Ruchniewicz nach seinen Perspektiven für ein Polen nach der 8-jährigen PiS-Herrschaft gefragt. (Autor: Ulf Kalkreuth)

100 Jahre Türkische Republik

Ein Land zwischen Europa und Asien, eine Republik gespalten in zwei Lager: Seit Mustafa Kemal Atatürk vor genau 100 Jahren mit brutaler Hand seine Kulturrevolution, eine moderne, am Westen orientierte und säkulare Türkei auf den Weg brachte, ist das Land am Bosporus nie zur Ruhe gekommen. Heute regiert mit Recep Tayyip Erdogan ein Präsident, der die Türkei zurück zu religiösen und nationalistischen Werten führt. Mit dem im Berliner Exil lebenden Journalisten Can Dündar, dem Historiker Ahmet Kuyas und dem Künstler Bedri Baykam, beide in Istanbul, blickt "ttt" auf ein Land, dessen jüngere Geschichte so dramatisch, gewalttätig wie faszinierend erscheint. (Autor: Andreas Lueg)

"Ein ganzes Leben"

"Ein ganzes Leben", so heißt der Roman von Robert Seethaler über den wortkargen Tagelöhner Andreas Egger, der Anfang des letzten Jahrhunderts in einem Bergdorf ein einfaches Leben führt. Damals eine literarische Sensation, ein internationaler Bestseller, in 40 Sprachen übersetzt. Jetzt wird der Roman verfilmt: Vor atemberaubender Alpenkulisse erzählt Regisseur Hans Steinbichler die Geschichte eines unbedeutsamen Mannes, der keine Spuren in der Weltgeschichte hinterlässt, der sein Schicksal stoisch annimmt: Als Waisenkind wird er misshandelt, dann heiratet er die Liebe seines Lebens, um sie gleich wieder in einer Lawine zu verlieren. "ttt" hat sich den Film angeschaut. (Autor: Max Burk)

Moderation: Siham El-Maimouni

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar

Redaktion: Christine Thalmann, Ulf Kalkreuth (rbb)

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell