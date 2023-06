ARD Das Erste

Lang bei „maischberger“: Bis zur Sommerpause kommt soziale Staffelung des Heizungsgesetzes

Die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, will bis zur Sommerpause das Gebäudeenergiegesetz nachbessern und sozialer gestalten: "Für eine Rentnerin mit wenig Geld soll es so billig sein, wie es gerade eine Gasheizung ist“, sagte Lang in der ARD-Talksendung "maischberger". Sie werde Druck machen, um die soziale Staffelung im Heizungsgesetz innerhalb der kommenden Wochen umzusetzen. „Wenn jemand wenig Geld hat, dann wollen wir zum Beispiel bis zu 80 Prozent Förderung. Wenn jemand viel Geld hat, dann wird das immer weniger. Das heißt, es ist an das Einkommen gekoppelt“, sagte die Grünen-Politikerin.

Lang räumte ein, sowohl die Bundesregierung als Ganzes als auch ihre Partei im Einzelnen, habe die sozialen Aspekte beim Heizungsgesetz vernachlässigt: „Die soziale Frage muss immer am Anfang stehen, also die Frage Wie kann das am Ende bezahlt werden. Das wurde wirklich versäumt“.

