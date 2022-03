ARD Das Erste

Uschi Glas und Miroslav Nemec bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 28. März bis 1. April 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Zum Wochenstart treffen sich zwei Schauspielerinnen zur fröhlichen Raterunde, die sowohl im Fernsehen als auch auf der Bühne für Furore sorgen: Pina Kühr spielte u. a. in der Serie "Die Läusemutter" die Titelrolle, ihre Kollegin Mavie Hörbiger ist Ensemblemitglied am renommierten "Wiener Burgtheater" und besitzt dieselben Schauspielgene wie ihr Opa Paul Hörbiger, ihre Tante Christiane Hörbiger und ihr Cousin Christian Tramitz.

Thorsten Schorn und Constantin Zöller haben beide schon mit Thomas Gottschalk zusammengearbeitet. Während WDR-Mann Schorn ihn als Spielleiter der Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu Aktionen animierte, moderierte Zöller zusammen mit dem blonden Lockenkopf eine wöchentliche Radioshow bei SWR3. Am Dienstag müssen sich die Radiomoderatoren aber auf ihr eigenes Rategeschick verlassen - ohne Telefonjoker Gottschalk.

Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume zwei Superstars des Ost-Rocks zu Gast im Studio: Toni Krahl, Sänger der Band "City", die mit "Am Fenster" einen Mega-Hit landeten und Claudius Dreilich, Sänger der Band "Karat", die den Evergreen "Über sieben Brücken musst du gehn" schuf. Wer von beiden wird die meisten Ratefenster öffnen und über die richtigen Antwortbrücken gehen?

Uschi Glas war in den 1960ern als das "Halbblut Apanatschi" und "Schätzchen der Nation", wandelte sich dann zur schrägen Lehrerin in "Fack ju Göhte" und war gerade in der Serie "Balko" zu erleben. Bei "Wer weiß denn sowas?" tritt sie zum Rateduell gegen Miroslav Nemec an, der seit 1991 den "Hauptkommissar Ivo Batic" im Münchner "Tatort" spielt. Am Donnerstag versuchen beide, mit tatkräftiger Unterstützung der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, praktische Quizfragen, wie diese, zu lösen:

Wer nach dem Vertikutieren seines Rasens möchte, dass beim anschließenden Nachsäen die Saat gut aufgeht, ...?

a) gießt die Fläche bis kleine Pfützen entstehen

b) deckt den Boden mit durchsichtiger Folie ab

c) sollte das Saatgut mit Sand mischen

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28. März bis 1. April 2022 im Überblick:

Montag, 28. März - Mavie Hörbiger und Pina Kühr

Dienstag, 29. März - Thorsten Schorn und Constantin Zöller

Mittwoch, 30. März - Toni Krahl und Claudius Dreilich

Donnerstag, 31. März - Uschi Glas und Miroslav Nemec

Freitag, 1. April - Sport

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

