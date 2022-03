ARD Das Erste

"Rote Rosen": Mehr Drama. Mehr Liebe. Mehr Ich.

Theresa Hübchen kommt als neue Hauptdarstellerin nach Lüneburg

München (ots)

Theresa Hübchen (51) wird die neue Heldin der 20. Staffel "Rote Rosen", die voraussichtlich Ende Mai 2022 im Ersten startet.

Silvester 1999 in Lüneburg: Partystimmung! Auf einer Kostümparty wird ausgelassen ins neue Jahrtausend gefeiert. Plötzlich treffen sich zwei Blicke und die Zeit scheint für "Steffi Graf" und "Boris Becker" stillzustehen - Liebe auf den ersten Blick. Aus einem heißen Tanz wird schnell mehr - doch dann Stromausfall und wildes Durcheinander. Die beiden scheinen sich für immer aus den Augen zu verlieren...

22 Jahre später scheint Sandra (Theresa Hübchen) ihr ganzes Leben neu vor sich zu haben. Denn ihre Tochter ist erwachsen und bereit, eigene Wege zu gehen. Als alleinerziehende Mutter hat sie bis jetzt immer für zwei gedacht und viele Bedürfnisse hintangestellt. Ihr stehen alle Türen offen, und Sandra ist beflügelt von einem Gefühl der Freiheit. Sie kann tun, was sie will. Aber was ist das eigentlich?

Erstmal setzt sie auf Neuanfang und zieht zu ihrem Freund nach Lüneburg. Mit ihm möchte sie in eine unbeschwerte Zukunft starten. Doch auch die Vergangenheit holt Sandra immer wieder ein. Sie stellt sich Fragen wie: Was wäre gewesen, wenn sie und "Boris Becker" sich nach der Kostümparty nicht aus den Augen verloren hätten? Und: Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie ihre Tochter nicht alleine, sondern gemeinsam großgezogen hätten? In Lüneburg kreuzen sich ihre Wege tatsächlich wieder. Bleibt es für Sandra nur eine flüchtige Begegnung oder wird dieses Mal mehr daraus?

Theresa Hübchen gab ihr Debüt als Schauspielerin an der Volksbühne Berlin. Nach weiteren Inszenierungen in Berlin und Wien folgte ein fünfjähriges Engagement am Burgtheater Wien. Weitere Stationen waren das St. Pauli Theater Hamburg, das Nationaltheater Mannheim und das Schloßparktheater Berlin.

Im Fernsehen war Theresa Hübchen erstmals 1993 in der Serie "Der Bergdoktor" zu sehen. Es folgten diverse Rollen im "Tatort" und anderen erfolgreichen TV-Produktionen wie "Der Ermittler", "Der Mörder ist unter uns", "Eine Mutter für Anna", "Da kommt Kalle", "Notruf Hafenkante", "Die Heiland" oder dem Familiendrama "Unterm Eis", in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater Henry Hübchen zu sehen war. Zahlreiche Rollen in Kinofilmen wie "Alles auf Anfang", "Einsteins Baby" und "Nina und Theo" runden ihre Erfahrung vor der Kamera ab.

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Thilo Voggenreiter (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek (3 Monate verfügbar)

