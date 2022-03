ARD Das Erste

Schlager-Ehepaar gegen den "Quizduell-Olymp": Christin Stark und Matthias Reim zu Gast bei Jörg Pilawa

am Freitag, 25. März, 18:50 Uhr im Erst

Bild-Infos

Download

München (ots)

2022 wird ihr Jahr: Das Schlagerpaar Matthias Reim und Christin Stark erwartet Nachwuchs - und auch eine Tour ist geplant. Doch vorher heißt es: Quizzen für den guten Zweck. "Ich habe oft Glück", gesteht Matthias Reim und verrät seine Strategie: Raten. Und diese Methode scheint nicht die schlechteste zu sein... Welche amüsante Geschichte Matthias Reim und Jörg Pilawa verbindet und ob das Paar den Olymp wirklich bezwingen kann, ist zu sehen am 25. März, 18:50 Uhr im Ersten.

Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").

In der ARD Quiz App mitspielen - Wer vom Sofa aus während der Sendung mitraten will, kann das ganz einfach mit der ARD Quiz App tun. Alle, die mitspielen, haben die gleichen Chancen auf den Gewinn. Es kommt nicht darauf an, wie viele Fragen beantwortet werden und ob die Antworten richtig waren.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell