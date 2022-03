Neue Osnabrücker Zeitung

Corona im Gefängnis: Mehr als 100 Fälle in JVA Oldenburg in Niedersachsen

Gefangene und Personal betroffen - Ministerium: "Überwiegend leichtgradiger Verlauf"

Osnabrück. In der Justizvollzugsanstalt Oldenburg sind mehr als 100 Gefangene und Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Seit dem 9. März sei bei 98 Insassen und 18 Bediensteten eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen worden. Die Testung war nach einzelnen Fällen angeordnet worden. "Die Gefangenen haben ganz überwiegend einen leichtgradigen Krankheitsverlauf; einige gaben an, gar nichts zu merken", hieß es aus dem Ministerium. Es gebe keinen Fall mit schweren Symptomen. Insgesamt seien 300 Menschen in der JVA Oldenburg inhaftiert.

