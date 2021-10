ARD Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 18:05 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Tina Hassel

Geplante Themen:

Zitrus-Vertreter beim "Bericht aus Berlin"

Nach den erfolgreichen Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und FDP werden Robert Habeck und Christian Lindner sich im "Bericht aus Berlin" den Fragen von Tina Hassel stellen. Welche offenen Fragen müssen noch geklärt werden, bis sie eine gemeinsame Regierung mit der SPD bilden können?

Außerdem geht es in der Sendung um folgende Themen:

Energiekosten - die Angst vor den hohen Rechnungen und das Versäumnis der Politik

Was ist schiefgelaufen in der deutschen Energiepolitik, wenn Millionen Menschen ihre Wohnung nicht mehr ausreichend heizen können? Und wie können gleichzeitig die Klimaziele eingehalten werden? Was muss sich ändern, wo muss die neue Bundesregierung andere Weichen stellen, damit es unsere Gesellschaft nicht zerreißt. (Autorin: Kirsten Girschick)

Es geht ums Geld

Finanzpolitik ist die große Herausforderung für die neue mögliche Regierung von SPD, FDP und Grünen. Wirtschafts-Experten geben der Ampel-Koalition Tipps, wie es für alle drei Parteien gehen könnte. (Autorin: Nicole Kohnert)

Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" findet ein Gespräch statt zu den Themen der Sendung und zu Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

