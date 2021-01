ARD Das Erste

"Tatort" im Studio: Jasna Fritzi Bauer und Ulrike Folkerts bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 25. bis 29. Januar 2021 um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

In seinen berühmten Hawaiihemden war der Comedian, Autor und Moderator Jürgen von der Lippe schon immer ein Freund pointierter und klarer Worte. Im "Wer weiß denn sowas?"-Studio trifft er auf den Dresdner Komiker Olaf Schubert, sein Markenzeichen ist der gelb-grüne Rauten-Pullunder, der unter anderem regelmäßig in der "heute-show" für Lacher sorgt. Modisch eigenwillig treten beide gerne auf, doch wer von ihnen beim Quizzen pfiffiger ist, erleben die Zuschauer am Montag.

In der Vorabendserie "WaPo Berlin" nehmen die Schauspielerinnen Sesede Terziyan als "Jasmin Sayed" und Sarina Radomski als "Paula Sprenger" seit einem Jahr die Hauptstadt vom Wasser aus in den Blick, wenn sie im Ersten für die Berliner Wasserschutzpolizei ermitteln. Am Dienstag sind beide an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton den richtigen Antworten auf spannende Quizfragen auf der Spur.

Mit einem Auftritt bei "Wer wird Millionär?" startete Aaron Troschke seine Karriere, die mit dem Sieg bei "Promi Big Brother" weiterging. Heute hat der schlagfertige Berliner als YouTuber über eine Million Abonnenten. Am Mittwoch trifft er die erfolgreiche Beauty-YouTuberin "Mrs. Bella", die er auch schon mal als seine Traumfrau bezeichnete. Die Düsseldorferin zählt mit u.a. 1,9 Millionen Instagram-Followern zu den erfolgreichsten Beauty-Influencerinnen Deutschlands.

Zwei Schwergewichte, die beide nicht auf den Mund gefallen sind, hat Moderator Kai Pflaume am Donnerstag zum Rate-Duell eingeladen. Wer hat die Nase beim Knobeln um richtige Antworten vorn: der als Stimmungskanone und leidenschaftlicher Karnevalist bekannte Bernd Stelter aus NRW oder das lustige Nordlicht, der "Bingobär" Michael Thürnau, der seit 1997 die wöchentliche Umweltlotterie "Bingo!" im NDR moderiert?

Die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer ist Teil des neuen, außergewöhnlichen und humorvollen "Tatort"-Teams aus Bremen, das in diesem Frühjahr die Ermittlungen an der Weser aufnehmen wird. Ihre Kollegin Ulrike Folkerts hingegen ist schon seit über 30 Jahren als Hauptkommissarin Lena Odenthal bei der Kripo Ludwigshafen den Tätern auf der Spur. Zum Wochenausklang zeigt sich, welche TV-Kommissarin das bessere Gespür für die Lösungen auf Fragen wie diese hat:

Einen Gastauftritt in der ARD-Serie "Großstadtrevier" hatte 2015 ...?

1. Farin Urlaub, der jammerte: "Ich will zurück nach Westerland!" 2. Smudo, der feststellte: "Sie ist weg, und ich bin wieder allein." 3. P. Baxxter, der fragte: "Was kost'n der Fisch?"

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 25. bis 29.1.2021 im Überblick:

Montag, 25. Januar - Jürgen von der Lippe und Olaf Schubert

Dienstag, 26. Januar - Sesede Terziyan und Sarina Radomski

Mittwoch, 27. Januar - Aaron Troschke und Mrs. Bella

Donnerstag, 28. Januar - Bernd Stelter und Michael Thürnau

Freitag, 29. Januar - Jasna Fritzi Bauer und Ulrike Folkerts

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

