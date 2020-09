ARD Das Erste

"Zwei unter Millionen" (AT): Drehstart für ARD-Degeto-Komödie mit Oliver Mommsen und Nadeshda Brennicke

München

Jackpot geknackt, aber Frau verloren - wie Henry dann doch das Glück findet, erzählt die ARD-Degeto-Komödie "Zwei unter Millionen" (AT), zu der aktuell in Hamburg und Umgebung die Dreharbeiten mit Oliver Mommsen und Nadeshda Brennicke in den Hauptrollen laufen. Das Drehbuch schrieben Lothar Kurzawa und Claudia Kratochvil. Die Regie führt Matthias Tiefenbacher. Vor der Kamera von Hanno Lentz stehen neben den Hauptdarstellern Jule Böwe, Anne Schäfer, Kailas Mahadevan, Tristan Seith, Anna-Lena Schwing, Rafael Stachwiak u. a.

Kurzinhalt: Auf Glück im Spiel folgt Pech in der Liebe - das hätte der Paketbote und Trabrenn-Fan Henry (Oliver Mommsen) wissen müssen! Kaum macht ihn ein Lotteriegewinn zum Millionär, schon steht er ohne seine Ehefrau Ellen (Jule Böwe) da. Die lässt ihn nach 21 Ehejahren für einen Jüngeren sitzen. Zwar findet Henry Trost bei seiner vertrauten Kollegin Mona (Nadeshda Brennicke) und ihrem Hund Luba. Henrys Blues heilt das aber ebenso wenig wie der Reichtum, von dem niemand wissen darf - weder die scheidungswillige Ellen noch sein Kumpel Mehmet (Kailas Mahadevan). Die Chance in der Krise wittert der Pferdeliebhaber, als der Traber Feelgood zum Verkauf steht. Mit seiner Million im Rücken will sich Henry einen Kindheitstraum erfüllen: mit dem eigenen Pferd beim Trabrennen der Saison den Großen Preis von Deutschland gewinnen! Dafür muss der Pferdeflüsterer aus dem sensiblen Hengst einen Champion machen.

"Zwei unter Millionen" (AT) ist eine Produktion der Aspekt Telefilm GmbH im Auftrag von ARD Degeto für die ARD. Produzenten sind Markus Trebitsch und Annett Neukirchen. Für die Redaktion zeichnet Stefan Kruppa (ARD Degeto) verantwortlich. Die Dreharbeiten dauern bis zum 15. Oktober 2020.

Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

