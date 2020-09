ARD Das Erste

"Das Leben ist kein Kindergarten": Moderne Familienkomödie von und mit Oliver Wnuk auf dem "Endlich Freitag im Ersten"-Sendeplatz

Am Freitag, 25. September 2020, 20:15 Uhr und online first ab Mittwoch, 23. September 2020, 20:15 Uhr in der ARD-Mediathek

"Das Leben ist kein Kindergarten" für Oliver Wnuk als idealistischen Erzieher Freddy - obwohl er sich keinen schöneren Job vorstellen könnte und auch zu Hause größtenteils die Kinder erzieht. Als Freddy seine beruflichen Ziele dem nächsten Karrieresprung seiner Frau Juliana (Meike Droste), einer erfolgreichen Kinderärztin, unterordnen soll, gerät das bislang so gut harmonierende Ehepaar in ein Dilemma: Beides geht nicht! Wer also steckt zurück? Die Idee und das Drehbuch für die moderne Familienkomödie stammen ebenfalls von Oliver Wnuk, das von der preisgekrönten Regisseurin Katja Benrath in ihrem Fernsehfilmdebüt verfilmt wurde. "Das Leben ist kein Kindergarten" spielt auf charmante und unterhaltsame Weise mit vorgefertigten Rollenmustern und der Frage, welche Arbeit mehr Wertschätzung verdient.

In weiteren Rollen spielen u. a. Franziska Wulf, Peter Prager, Amelie Kiefer, Sophie Reiling, Karl von Klot und Luise Hetmanczyk.

Die Musik stammt von Florian Hirschmann und Elisabeth Kaplan, der Song "Runaway Life" wurde von Yvonne Catterfeld eingesungen.

"Das Leben ist kein Kindergarten" ist eine Produktion der Amusement Park Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzenten sind Amelie von Kienlin und Malte Grunert. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).

