PHOENIX

phoenix runde: Corona im Schlachthof - Billiges Fleisch, zu hoher Preis? - Mittwoch, 24. Juni 2020

Bonn (ots)

Lockdown in Gütersloh: Nach Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof mit 1500 infizierten Mitarbeitern gelten im gesamten Landkreis wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen wie zu Hochzeiten der Krise. Das Virus macht Missstände sichtbar wie die prekären Wohn- und Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern in Schlachtbetrieben. Die Kunden erwarten möglichst niedrige Preise, sagen Industrie und Handel. Die Folgen dieses Preiskampfes auf dem Lebensmittelmarkt bekommt jetzt auch die Bevölkerung unmittelbar zu spüren.

Bringt die Corona-Krise die Wende bei der Produktion von Lebensmitteln? Was bedeutet das für Tierhaltung und Arbeitsbedingungen? Was müssen uns Lebensmittel wert sein?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Sarah Wiener, Köchin und EU-Politikerin

- Jürgen Huber, Fachberater für die Fleischindustrie

- Anette Dowideit, Investigativ-Reporterin DIE WELT

- Bernhard Krüsken, Deutscher Bauernverband

http://ots.de/yNVbFZ

Wiederholungen 25.06.2020, 00.00 Uhr und 10.30 Uhr

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell