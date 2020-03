ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 31. März 2020

Mainz (ots)

Woche 14/20 Mittwoch, 01.04. Bitte Programmänderungen beachten: 22.30 Wilsberg 90 - 60 - 90 (vom 17.12.2014) Georg Wilsberg Leonard Lansink Ekkehardt Talkötter Oliver Korittke Alex Holtkamp Ina Paule Klink Kommissarin Anna Springer Rita Russek Overbeck Roland Jankowsky Britta Conrad Karoline Eichhorn Sonja Conrad Jasmin Lord Rolf Blank Oliver Wnuk Nele Blank Katja Danowski Modedesigner Felix Max Giermann Assistent Mark Benjamin Grüter und andere Musik: Matthias Weber Kamera: Simon Schmejkal Buch: Stefan Rogall Regie: Dominic Müller Deutschland 2014 (Die Sendung "Das Quartett" entfällt. Weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche 15/20 Dienstag, 07.04. Bitte Programmänderungen beachten: 2.15 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Lioba "Lio" (vom 22.10.2019) 3.00 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Peter (vom 31.10.2019) 3.45 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Katharina (vom 14.10.2019) 4.30 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Tim (vom 24.10.2019) 5.15 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Maiden (vom 2.11.2019) 5.55 Familie Braun -6.00 Integrationskurs (vom 19.3.2020) (Die Sendungen "Blood - Mord am Meer", "Marco Polo - Entdecker oder Lügner?", "Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär" entfallen.) Mittwoch, 08.04. Bitte Programmänderungen beachten: 0.55 New Blood - Tod in London Nebenwirkungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Nasreen Mandana Jones Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson Großbritannien 2016 1.45 New Blood - Tod in London Zufällige Begegnungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Nasreen Mandana Jones Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson Großbritannien 2016 2.35 New Blood - Tod in London Der sechste Proband BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Nasreen Mandana Jones Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Dialogbuch: Victoria Sturm Regie: Anthony Philipson Dialogregie: Victoria Sturm Großbritannien 2016 3.30 New Blood - Tod in London Eine feurige Observierung BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Adam Jannsen Bart Suavek Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson Großbritannien 2016 4.20 New Blood - Tod in London Im Bauch des Drachen BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough Alison Kimberley Nixon Peter Mayhew Mark Bonnar Mark Craig Matt Bardock Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz Regie: Anthony Philipson Großbritannien 2016 5.10 New Blood - Tod in London Tödliche Beute BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Sayyad Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough John Malik Haluk Bilginer Lisa Douglas Indira Varma Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon Smith Regie: Bill Eagles Großbritannien 2016 (Die Sendungen "Countdown Copenhagen II" um 1.00 Uhr und 1.45 Uhr, sowie "Ein Tag in Paris 1775", "Ein Tag im alten Rom", "Brot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom", "Die glorreichen 10" und "Kerners Köche" entfallen.) Donnerstag, 09.04. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 6.00 New Blood - Tod in London Wahre Freunde BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018) Stefan Kowolski Mark Strepan Arash "Rash" Sayyad Ben Tavassoli DS Derek Sands Mark Addy Eleanor Davies Anna Chancellor Marcus Johnson Ariyon Bakare Leila Sayyad Aiysha Hart DI Martin Heywood Dorian Lough John Malik Haluk Bilginer Lisa Douglas Indira Varma Musik: Neil Davidge Kamera: Rasmus Arrildt Buch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon Smith Regie: Bill Eagles Großbritannien 2016 6.55 Terra Xpress In letzter Sekunde (vom 21.7.2012) 7.25 Lanz kocht Das große Ostermenü (vom 28.3.2009) Deutschland 2009 8.15 Kerners Köche Osterspezial (vom 18.4.2019) Deutschland 2017 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 8.4.2020) 9.55 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 23.12.2019) 11.05 Die Spur des Osterhasen (vom 18.4.2019) 11.35 An Tagen wie diesen Ostern (vom 14.4.2019) (Die Sendung "Lanz kocht" um 6.25 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 12.20 Uhr wie vorgesehen.) Woche 16/20 Dienstag, 14.04. Bitte Programmänderungen beachten: 1.25 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Benjamin (vom 28.10.2019) 2.10 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Steffi (vom 6.11.2019) 2.55 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Alex (vom 18.10.2019) 3.40 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Sebastian (vom 29.10.2019) 4.20 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Julian (vom 25.10.2019) 5.05 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Kai (vom 17.10.2019) 5.50 Dinner Date -6.35 Die Datingshow mit Biss Jan (vom 7.11.2019) (Die Sendungen "Tiger House", "Im Zeichen des heiligen Blutes", "Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik" um 3.20 Uhr und 4.05 Uhr, "Die glorreichen 10" und "Brot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom" entfallen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell