Das Erste: Neues Domizil für "Die Kanzlei" 13 neue Folgen ab 4. August 2020, immer dienstags um 20:15 Uhr

Es geht heiß her in den 13 neuen Folgen "Die Kanzlei": Die Hamburger Rechtsanwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) sitzen mit ihrer Assistentin Yasmin (Sophie Dal) und der hauseigenen Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt) buchstäblich auf der Straße. Ihr Büro wurde von der Mafia abgefackelt und so müssen sie sich fürs Erste im Gartenhaus eines FKK-Klubs einquartieren. Weitere Beschwerlichkeiten drohen der Kanzlei durch die neue Staatsanwältin Barbara Geldermann, gespielt von Esther Schweins. Geldermann hat die klammen Anwälte im Verdacht, den Brand selber gelegt zu haben, um Geld von der Versicherung zu kassieren. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich zusätzlich das Gerücht, die Chefs wollten sich auch privat enger zusammenschließen. Zum Auftakt der neuen Folgen will ein Fotograf (Jochen Horst) seine Vaterschaft anfechten lassen, weil ihm seine beiden Kinder überhaupt nicht ähnlich sehen. Dazu helfen die Anwälte einer verzweifelten Mutter (Julia Brendler), die sich nach dem Badeunfall ihres Sohnes wegen Verletzung der Aufsichtspflicht verantworten muss. Nach Aussage des Bademeisters (Götz Otto) war sie in der Schwimmhalle mit ihrem Handy beschäftigt. In den spannenden Folgen geht es um Erpressung und Mord, Sterbehilfe und Stalking, Körperverletzung oder gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr. In weiteren Gastrollen sind Karin Giegerich, Adina Vetter, Eleonore Weisgerber, Philippe Brenninkmeyer, Peter Jordan, Jörg Schüttauf unter vielen anderen zu sehen. "Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH (Produzentin: Nina Lenze) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und rbb für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Jacqueline Tillmann (NDR) und Daria Moheb Zandi (RBB). Für akkreditierte Journalisten stehen das Presseheft zum Download und zwei Folgen der neuen Staffel zur Ansicht im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zur Verfügung.

