ARD Das Erste

Das Erste

"Zum Glück gibt's Schreiner": Henriette Richter-Röhl und Thekla Carola Wied als ungleiches Mutter-Tochter-Gespann am Samstag, 1. Februar, um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Einiges zu reparieren haben Thekla Carola Wied und Henriette Richter-Röhl als Mutter-Tochter-Gespann in der Komödie "Zum Glück gibt's Schreiner" - vom seniorengerechten Umbau des in die Jahre gekommenen Hauses bis zum schwierigen Verhältnis der ungleichen Frauen. Die erfolgreiche Großstadt-Fachanwältin und ihre auf dem Land lebende Mutter haben seit jeher wenig gemeinsam - umso schwerer fällt es ihnen, zusammen die Weichen für die Zukunft zu stellen. In Jochen Matschke als selbstbewusstem Schreinermeister finden die beiden den richtigen Generalunternehmer. Die Schauspielerin und Regisseurin Neelesha Barthel führte Regie bei dem unterhaltsamen Fernsehfilm nach einem Drehbuch von Michael Kenda und Annette Lies, die mit ihrem Exposé zu diesem Film 2015 den ARD-Degeto-Nachwuchspreis Impuls gewann. Ihr Arbeitstitel damals: "Downdating".

Das Erste zeigt die TV-Premiere von "Zum Glück gibt's Schreiner" am Freitag, 1. Februar 2020, um 20:15 Uhr.

Außerdem ist der Film online first in der ARD Mediathek ab Donnerstag, 30. Januar 2020, 20:15 Uhr zu sehen:

"Zum Glück gibt's Schreiner" ist eine Produktion der W&B Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Kamera führte Sönke Hansen, die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/

Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.

Fotos über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Myriam Thieser, ARD Degeto

Tel: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.de



Presse Partner Köln, Malte Weber

Tel: 0221/165 343 51, E-Mail: weber@presse-partner-de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell