"Endlich Freitag im Ersten": Anja Knauer ist als "Die Inselärztin" mit zwei neuen Filmen zurück auf Mauritius

München (ots)

Am Freitag, 31. Januar und 7. Februar 2020, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten

Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) kehrt nach Mauritius zurück, um ihre Arbeit als Inselärztin fortzusetzen. Die erste Begegnung mit ihrem Ex, Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht), der sich für seine frühere Familie mit Ehefrau Jenny (Inez Bjørg David) entschieden hat, lässt nicht lange auf sich warten. Und der sonst so selbstbewusste Chefarzt reagiert alles andere als souverän: Zu stark sind seine Gefühle für Filipa. Vor allem jetzt, da sie den charmanten Facharzt Devin (Erik Madsen) datet ...

Neben Anja Knauer komplettieren Tobias Licht, Helmut Zierl, Dennenesch Zoudé, Tyron Ricketts, Inez Bjørg David, Sarah Warth und Erik Madsen das Ensemble. Außerdem sind Armin Rohde, Ole Fischer, Dimitri Abold und Anna Hausburg in Episodenrollen zu sehen.

Das Erste zeigt die TV-Premiere von "Die Inselärztin - Die Mutprobe" am Freitag, 31. Januar 2020, um 20:15 Uhr. In der darauffolgenden Woche, am 7. Februar 2020, ist "Die Inselärztin - Das Rätsel" um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.

Außerdem sind beide Filme online first in der ARD Mediathek zu sehen: "Die Inselärztin - Die Mutprobe": Mittwoch, 29. Januar 2020, ab 20:15 Uhr "Die Inselärztin - Das Rätsel": Mittwoch, 5. Februar 2020, ab 20:15 Uhr

"Die Inselärztin" ist eine Produktion der Tivoli Film in Zusammenarbeit mit Two Oceans Production und mit Unterstützung des Board Of Investment Mauritius im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Bücher stammen von Maja und Wolfgang Brandstetter, Regie führte Michael Karen.

