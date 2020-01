ARD Das Erste

ANNE WILL am 26. Januar 2020 um 21:45 Uhr im Ersten Klimaschutz und Kohleausstieg - werden die Milliarden richtig investiert?

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde vor den Folgen des Klimawandels gewarnt - in Deutschland streitet man über die konkrete Umsetzung von Klimaschutz. Für den Kohleausstieg will die Bundesregierung Milliarden in die Hand nehmen. Neben Hilfen für betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind hohe Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber vorgesehen. Kommt das Geld bei den Richtigen an? Wie brüchig ist der gesellschaftliche Konsens in der Klimapolitik? Für Millionen Stromkundinnen und -kunden sind die Strompreise zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Wer trägt die Kosten für Klimaschutz und Energiewende?

Zu Gast bei Anne Will: Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt) Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Marie-Luise Wolff (Präsidentin des Bundesverbandes Energie- und Wasserwirtschaft) Antje Grothus (Umweltaktivistin) Sebastian Lachmann (Industriekaufmann beim Energieunternehmen LEAG in Cottbus)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

