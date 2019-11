ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dreharbeiten für die Culture-Clash-Komödie "Ziemlich russische Freunde" (AT)

Die Weigels brauchen dringend Geld! Hoffnung birgt der Verkauf eines geerbten Grundstücks an die russisch-stämmige Familie Galkin. Was keiner ahnt: Im Baugrund schlummert eine scharfe Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ...

Unter der Regie von Esther Gronenborn finden noch bis 14. November 2019 die Dreharbeiten zur ARD-Degeto-Komödie "Ziemlich russische Freunde" (AT) für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" statt. Im Ensemble spielen u. a. Oliver Mommsen, Susanna Simon, Wolfgang Stumph, Anton von Lucke, Barbara Prakopenka, Jevgenij Sitochin, Katerina Medvedeva und Natalia Bobyleva. Gedreht wird in Wiesbaden und Wien.

Inhalt: Bernd (Oliver Mommsen) und Daniela Weigel (Susanna Simon) machen mit dem Verkauf eines Baugrundstücks nicht nur ein gutes Geschäft, sondern auch die Bekanntschaft mit der russisch-stämmigen Familie Galkin. Nach der Vertragsunterzeichnung lassen sich die Weigels auf einen Besuch bei den gastfreundlichen Russen ein. Viktor Galkin (Jevgenij Sitochin) hält eine sentimentale Rede. Dabei wird spürbar: Der Hausbau ist für die Galkins ein Familienprojekt von schicksalhaften Dimensionen. Nicht zuletzt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke freunden sich die beiden Männer an - zum Unmut der Ehefrauen Svetlana (Katerina Medvedeva) und Daniela, die das Gelage der Männer mit Sorge beobachten. Der herbeigerufene Sohn Johannes (Anton von Lucke) soll Bernd nach Hause verfrachten, doch kaum angekommen, hat Johannes nur noch Augen für Viktors schöne Tochter Irina (Barbara Prakopenka). Das feuchtfröhliche Gelage findet ein jähes Ende auf dem örtlichen Polizeirevier. Doch als wäre das nicht schon genug, findet Viktor am nächsten Tag auf dem gerade erworbenen Grundstück eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Er überredet seinen neuen Freund, gemeinsam den Blindgänger heimlich verschwinden zu lassen - aus Kostengründen! Leider geht die Aktion gehörig schief. Übrig bleibt eine satte Rechnung für den Kampfmittelräumdienst, und beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Nicht jedoch die Liebe. Und so bleibt Johannes und Irina nichts anderes übrig, als den Streit ihrer Familien zu schlichten ...

"Ziemlich russische Freunde" (AT) ist eine Produktion der Tivoli Film und Mona Film (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste. Gefördert wird die Komödie durch den Fernsehfonds Austria. Das Drehbuch stammt von Michael Vershinin und Zoltan Spirandelli. Hinter der Kamera steht Birgit Gudjonsdottir. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).

