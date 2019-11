ARD Das Erste

Das Erste: Drehstart für neue ARD-Degeto-Reihe "MariTeam - Im Einsatz für die Meere" (AT)

München (ots)

Ozean-Drama mit Daniel Roesner, Hannes Jaenicke, Erik Madsen, Haley Louise Jones und Luka Omoto Seit dem 22. Oktober 2019 laufen auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean die Dreharbeiten für den ARD-Degeto Film "MariTeam" (AT) mit Daniel Roesner und Hannes Jaenicke in den Hauptrollen. "MariTeam" (AT) ist der Auftaktfilm für eine neue ARD-Degeto-Reihe, die von W&B Television produziert wird und sich mit brandaktuellen Themen wie Umwelt- und Artenschutz sowie der Verschmutzung der Meere beschäftigt. Unterstützt wurde die Produktion bei der Stoffentwicklung von Tierforscher und Bestseller-Autor Dr. Karsten Brensing aus Erfurt, der sein Fachwissen über Tiere, insbesondere über Wale, beigesteuert hat. Dr. Karsten Brensing ist Meeresbiologe, promovierter Verhaltensforscher und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass Tiere Persönlichkeitsrechte erhalten. Regie führt Sven Fehrensen, das Drehbuch schrieb Nils-Morten Osburg nach einer Vorlage von Hanno Raichle. Gedreht wird noch bis Mitte November auf Mauritius. Zum Inhalt: Das Team der GOF (GLOBAL OCEAN FOUNDATION) liegt mit seinem Forschungsschiff derzeit im Hafen von Port Louis vor Mauritius. Eigentlich ist die eingespielte Crew aus Meeresbiologen um den Leiter Pit (Daniel Roesner) sowie Yuna (Luka Omoto), der biologischen Ozeanographin und dem Meerestechniker Morten (Erik Madsen) zur Erforschung des Korallenriffs vor Ort, als sie ein Notruf zu einem gestrandeten jungen Pottwal erreicht. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und das Team kann in letzter Minute das Jungtier retten. Kurz darauf erweitert die frisch gebackene Verhaltensforscherin für Meerestiere, Dr. Manuela Hauser (Haley Louise Jones), das Team der GOF. Die vorangegangenen Ereignisse und Pits Skepsis ihr gegenüber erschweren ihr den Start. Dennoch scheint es, als könne die Gruppe sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben widmen. Doch dann strandet der kleine Wal erneut und diesmal überlebt er es nicht. Was hat das Tier dazu gebracht, zweimal derart die Orientierung zu verlieren? Mit Hochdruck versucht das Team, unterstützt von Dr. Reno Finnings (Hannes Jaenicke), dem Leiter der GOF, die Ursache der Strandung herauszufinden. Es gilt unbedingt zu verhindern, dass die Walfamilie auf der Suche nach dem verlorenen Sohn das gleiche Schicksal ereilt. "MariTeam - Im Einsatz für die Meere" (AT) ist eine Produktion von W&B Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Nanni Erben, Producerin Philine Zebralla (beide W&B Television). Die Redaktion liegt bei Birgit Titze (ARD Degeto). Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Pressekontakt:

ARD Degeto, Myriam Thieser

Tel: 069/1509-420

E-Mail: myriam.thieser@degeto.de

PRESSE PARTNER Köln, Malte Weber

Tel.: 0221 / 165 343-51

E-Mail: weber@presse-partner.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell