The Voice of Germany

Jede Stimme zählt! Mitsingen und Teil von "The Voices of Germany" werden // "The Voice of Germany" ab September auf ProSieben und in SAT.1

Unterföhring (ots)

"Vor 'The Voice', bist Du 'The Voice'!" Ehe die Talente der neuen Staffel ab Donnerstag, 12. September 2019, auf ProSieben und ab Sonntag, 15. September 2019, in SAT.1 auf der großen Bühne stehen, ist das Scheinwerferlicht auf alle "Voices" Deutschlands gerichtet: Bei "The Voices of Germany" hat jeder die Möglichkeit, Teil eines Songs zu werden, der im TV ausgestrahlt wird.

Einfach unter www.TheVoiceofGermany.de/Voices, im "The Voice"-Channel in der Smule Sing App oder im mobilen Tonstudio des "Voice-Truck" (Termine siehe unten) den neuen Song "Hoch" von Tim Bendzko einsingen - und abwarten. Mit etwas Glück wird die eigene Stimme Teil der Kampagne zum Start der neuen Staffel "The Voice of Germany".

Stimmen zum Staunen Vol. 9: Das Buzzern und Buhlen auf der #TVOG-Bühne beginnt am Donnerstag, 12. September 2019, auf ProSieben und Sonntag, 15. September 2019, in SAT.1. Zum neunten Mal batteln sich in Deutschlands erfolgreichster Musikshow außergewöhnliche Gesangstalente um den Titel "The Voice of Germany". Zum ersten Mal nehmen Alice Merton und Sido neben Rückkehrer Rea Garvey und Mark Forster auf den Coach-Stühlen Platz. Moderiert wird die Musikshow von Lena Gercke und Thore Schölermann.

Tourdaten des mobilen Tonstudios im "Voice-Truck": 2.08.2019 München, Impark Sommerfestival, 12 bis 23 Uhr 7.08.2019 Berlin, 10 bis 15 Uhr: Berlin Spandau Arkaden; 16:30 bis 23 Uhr: Adlershof, Aufzeichnung #TVOG mit Tim Bendzko live vor Ort 9.08.2019 Hamburg, Hamburger Dom, 15 bis 00:30 Uhr 11.08.2019 Köln, Altstadtfest, 11 bis 21 Uhr 12.08.2019 Oberhausen, Centro, 10 bis 20 Uhr Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Constanze Wagner Tel. +49 [89] 9507-1171 Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell