The Voice of Germany

Wer überzeugt mit seiner Stimme? Die Scouting-Touren für die neuen Staffeln von "The Voice of Germany" und "The Voice Senior" starten am 31. Januar in Hamburg

Unterföhring (ots)

Stimmwunder und Gesangstalente aufgepasst! ProSieben und SAT.1 suchen für neue Staffeln von "The Voice of Germany" und "The Voice Senior" die schönsten und besten Stimmen Deutschlands. Die Scouting-Touren für beide Shows starten ab 31. Januar in Hamburg.

Wer davon überzeugt ist, gut singen zu können und - für "The Voice of Germany" - mindestens 16 Jahre alt ist bzw. für "The Voice Senior" über 60 Jahre alt ist (jeweils Stichtag 1. Juni 2019), hat in insgesamt sechs Städten die Chance seine Stimme vorzustellen. Anmeldungen sind online und vor Ort möglich. Alle Informationen zu den Scouting-Touren und das zugehörige Anmeldeformular gibt es unter www.the-voice-of-germany.de/bewerben.

Alle Stationen der Scouting-Touren 2019 (jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr):

"The Voice of Germany" 1./2. Februar: Hamburg (Renaissance Hotel Hamburg, Große Bleichen, 20354 Hamburg) 6./7. Februar: Frankfurt am Main (Dorint am MainTaunusZentrum 1, 65843 Sulzbach) 9./10. Februar: Stuttgart (Dormero Hotel, Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart) 15./16. Februar: München (Steigenberger Hotel, Berliner Str. 85, 80805 München) 22./23./24. Februar: Köln (Park Inn by Radisson Köln City West, Innere Kanalstr. 15, 50823 Köln) 1./2. März: Berlin (NH Collection am Checkpoint Charlie, Leipziger Str. 106-111, 10117 Berlin)

"The Voice Senior" 31. Januar: Hamburg (Renaissance Hotel Hamburg, Große Bleichen, 20354 Hamburg) 5. Februar: Frankfurt am Main (Dorint am MainTaunusZentrum 1, 65843 Sulzbach) 11. Februar: Stuttgart (Dormero Hotel, Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart) 14. Februar: München (Steigenberger Hotel, Berliner Str. 85, 80805 München) 25. Februar: Köln (Park Inn by Radisson Köln City West, Innere Kanalstr. 15, 50823 Köln) 28. Februar: Berlin (NH Collection am Checkpoint Charlie, Leipziger Str. 106-111 10117 Berlin)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [030] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell