Sky Q im Test: Das neue Fernseherlebnis erhält dreimal "Sehr gut" von führenden Technikmagazinen

Sky Q erfolgreich getestet Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Durchweg positive Testergebnisse für Sky Q bei renommierten Fachmagazinen Computer Bild, Digitalfernsehen, SFT und video - Note "Sehr gut" für den Sky Q Receiver, die neue Benutzeroberfläche und Funktionalitäten wie Multiscreen, Restart Autoplay und Continue Watching - Experten loben offene Plattform für innovative Partnerschaften und Zukunftssicherheit von Sky Q - Die Innovationsoffensive geht weiter: Sky Soundbox, Voice Control, Sky Q Mini und weitere Neuerungen folgen in den kommenden Monaten

21. Juni 2018 - Mit Sky Q ging Anfang Mai das beste Fernseherlebnis in Deutschland und Österreich an den Start - mit großem Erfolg: Von den führenden Technikmagazinen gibt es viel Lob für den Sky Q Receiver, die neue, moderne Benutzeroberfläche und die innovativen Funktionalitäten. In redaktionellen Tests der renommierten Fachmagazine Digitalfernsehen, SFT und video erhält Sky Q jeweils die Gesamtnote "Sehr gut". Computer Bild urteilt: "Chapeau, Sky!".

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland: "Wir haben unseren Kunden zugehört und ihre Wünsche konsequent umgesetzt. Auf die sehr guten Testergebnisse sind wir deshalb sehr stolz. Wir freuen uns, dass Sky Q die Experten überzeugt hat. Dies zeigt, dass wir mit dem neuen Sky auf dem richtigen Weg sind. In den kommenden Monaten werden wir das Sky Q Fernseherlebnis für unsere Kunden weiter ausbauen, ergänzen und verbessern."

"Deutlicher Schritt in Richtung Zukunft"

Das Magazin "Spiele - Filme - Technik" (SFT) lobt im Test in Ausgabe 6/2018: "Im Vergleich zum bisherigen Sky Erlebnis ist Sky Q mehr als nur ein Quantensprung." Die zahlreichen neuen Komfortfunktionen wie Multiscreen, Autoplay, Restart und Continue Watching sind "SFT" zufolge "ein echter Gewinn". Als Testnote erhält Sky Q deshalb ein "Sehr gut".

Die Testredaktion von "Digitalfernsehen" urteilt in Ausgabe 7+8/2018: "Sky Q kann in den meisten Punkten überzeugen. Das frische Design wirkt sehr ansprechend. Die Menüführung ist durchdacht und der Funktionsumfang wurde deutlich ausgebaut." Auch wurden mit Sky Q laut "Digitalfernsehen" bisherige Kritikpunkte ausgeräumt. Das Fazit auch hier: Testnote "Sehr gut" für Sky Q.

"Insgesamt geht Sky mit Sky Q und dem dazugehörigen Receiver einen deutlichen Schritt in Richtung Zukunft", stellt auch das Fachmagazin "video" in einem ersten Test auf der Website "video-magazin.de" fest. "Die Menüführung ist sauber und schnell und man versperrt sich nicht mehr vor anderen Anbietern wie den Öffentlich-Rechtlichen oder Netflix. Der Receiver macht einen soliden äußeren Eindruck, bringt alle notwendigen Anschlüsse mit und auch genügend Speicherplatz für Aufnahmen", heißt es in dem Testbericht weiter. video vergibt an den Ultra-HD-fähigen Sky Q Receiver ebenfalls die Testnote "Sehr gut".

"Computer Bild" zieht vor Sky Q sogar den Hut: "Chapeau, Sky!" heißt es im Test in Ausgabe 12/2018. "Schöner, freundlicher, intuitiver und umfangreicher: Das neue Sky kann sich wirklich sehen lassen", urteilt das Fachblatt und empfiehlt sogleich: "Für Nutzer älterer Receiver ist Sky Q ein guter Grund, jetzt umzusteigen."

Sky Q mit weiteren Innovationen

Der Start von Sky Q war jedoch erst der Anfang einer großen Innovationsoffensive. In den kommenden Monaten dürfen sich Kunden mit Sky Q Receiver unter anderem über die Einführung der klangvollen Sky Soundbox freuen. Per Voice Control wird die Suche nach dem persönlichen Lieblingsprogramm noch komfortabler. Und mit der neuen Sky Q Mini Box wird es noch einfacher, Sky Q in weiteren Räumen zu nutzen. Sky Q lässt sich auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig genießen: auf zwei Mobilgeräten mit Sky Go und auf bis zu drei Geräten im Haushalt, entweder über weitere Sky Q Receiver, die Sky Q App auf Apple TV und Samsung Smart-TVs, oder über Sky Q Mini.

Das beste Programm für Sky Q Kunden

Mit Sky Q erleben Kunden das beste Entertainment - vieles davon in HD und Ultra HD. Zu den Highlights der kommenden Monate gehören etwa die weltweit erfolgreiche Entertainmentmusikshow "X Factor", die brandneuen Sky Original Produktionen "Acht Tage", "Das Boot" und "Der Pass", die 6. Staffel von "House of Cards", die exklusiven Live-Sportübertragungen der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der UEFA Champions League, alle Spiele des DFB-Pokals, sowie Handball, Tennis und Golf. Dazu genießen Sky Kunden die aktuellsten Kinoblockbuster, hochkarätige internationale Serien von HBO und Showtime, sowie Dokumentationen, Kidsprogramme und Shows.

Das neue Sky

Das neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Andreas Stumptner

Head of Product Communications

Tel: 089/9958 6882

andreas.stumptner@sky.de



Kontakt für Fotomaterial:

Margit Schulzke

Tel: 089/9958 6847

picture.management.skyde@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell