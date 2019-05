The Voice of Germany

Buzzer frei für diese vier Coaches: Alice Merton, Mark Forster, Rea Garvey und Sido gehen bei "The Voice of Germany" auf Stimmen-Fang

Unterföhring (ots)

Zwei Premieren und ein Comeback bei "The Voice of Germany": In der neuen Staffel feiern Alice Merton ("No Roots") und Sido ("Tausend Tattoos") ihren Einstand als Coaches der erfolgreichsten Musikshow Deutschlands. Die beiden treten gegen geballte #TVOG-Erfahrung an: Der Sieger-Coach aus Staffel zwei, Rea Garvey ("Kiss me"), sitzt nach dreijähriger Abstinenz wieder auf dem roten Stuhl. Mark Forster ("Einmal") nimmt zum dritten Mal Platz. ProSieben und SAT.1 zeigen die neunte Staffel von "The Voice of Germany" ab Herbst 2019 im Wechsel.

Rea Garvey: "Mir geht es immer in erster Linie um Musik. Ich komme gerade aus einer aufregenden Zeit mit meinem Album 'Neon'. Jetzt freue ich mich wieder, meine musikalischen Erfahrungen mit jungen Talenten zu teilen, auf die roten Stühle und meine 'Voice'-Familie. Ich liebe meine 'Voice'-Familie! I'm coming back to win!" Sido: "Ich freue mich auf die 'The Voice of Germany'-Reise mit allen Beteiligten und vor allem auf unglaubliche Stimmen. Und sogar ein bisschen auf Mark Forster." Mark Forster: "Ich fühle mich bei 'The Voice' wirklich sehr, sehr zuhause. Ich bin halber Pole. Wir sind sehr gastfreundlich. Ich freu mich immer über Gäste und so auch auf die neuen Coaches. Ich glaube es wird eine sehr tolle Staffel mit ganz großer Musikkompetenz. Ich freue mich auf die Talente. Das wird ein großer Spaß." Alice Merton: "Ich freue mich sehr, dieses Jahr als Coach bei 'The Voice of Germany' dabei zu sein und ein tolles Team zusammenzustellen. Ich bin sehr gespannt auf die neue Erfahrung und vor allem auf die Talente." Tickets für die Aufzeichnungen der neunten Staffel "The Voice of Germany" gibt es unter www.tvtickets.de. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Constanze Wagner Tel. +49 [89] 9507-1171 Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell