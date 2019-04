Westfalen-Blatt

Westfalen-Blatt: Auch Elmar Brok gegen Nord Stream 2

Bielefeld (ots)

Nach Manfred Weber (CSU), dem Spitzenkandidaten der europäischen Christdemokraten für die Europawahlen, hat sich auch CDU-Europaparlamentarier Elmar Brok gegen die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. "Ich hoffe, dass die Gas-Direktive der EU-Gesetzgebung durchgesetzt wird. Es kann nicht sein, dass ein russischer Staatskonzern wie Gazprom auf Dauer rechtlich besser gestellt wird als innereuropäische Unternehmen, die sich an das EU-Wettbewerbsrecht halten müssen", sagte Brok dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Mittwochausgabe). "Dadurch erlangt Russland einen gegen Deutschland gerichteten Machtanspruch, der nicht gut ist. In Polen, der Ukraine und bei vielen anderen europäischen Nachbarn spielt Nord Stream 2 eine sehr negative Rolle, das ist uns hier in Deutschland gar nicht so bewusst", sagte Brok weiter.

