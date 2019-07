The Voice of Germany

It's big. It's music. "It's nothing but the Voice"! "The Voice of Germany" mit Senkrechtstarterin Alice Merton startet im September auf ProSieben und in SAT.1

Coachella-Festival, "Jimmy Kimmel Live!"-Show, internationale Konzert-Tour und jetzt: "The Voice of Germany". Die deutsche Sängerin Alice Merton ("No Roots") feiert eine Weltkarriere in Turbogeschwindigkeit. Nächstes Ziel: Als #TVOG-Coach ihre Talente an die Spitze führen. "I'm here to win!" Kann sich die 25-jährige Senkrechtstarterin mit internationaler Erfahrung die begehrtesten Talente in ihr Team holen? Oder machen ihre Coach-Kollegen, die Routiniers im Musikgeschäft, Sido, Rea Garvey und Mark Forster das Rennen unter sich aus? Los geht's mit den Blind Auditions am 12. September 2019 auf ProSieben und am 15. September 2019 in SAT.1

"Dich hat der Himmel geschickt", schwärmt Sido. Mark Forster spricht vom "absoluten Stimmenfeuerwerk". Und Rea Garvey will mit einem Talent "directly ins Finale gehen": Welche Stimmen lösen bei den Coaches diese Gefühlsexplosionen aus? Das Buzzern und Buhlen beginnt am Donnerstag, 12. September 2019, auf ProSieben und am Sonntag, 15. September 2019, in SAT.1 jeweils um 20:15 Uhr. Die neunte Staffel der erfolgreichsten Musikshow Deutschlands wird moderiert von Lena Gercke und Thore Schölermann. Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.

