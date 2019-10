ARD Das Erste

Das Erste

"Bundestag live: Vor der Brexit-Entscheidung"

Sondersendung am Donnerstag, 17. Oktober 2019, 9:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Tina Hassel

Für die EU beginnen entscheidende Tage: Brexit, EU-Haushalt und die Frage, wo man für die kommenden fünf Jahre Prioritäten setzen will. Am Donnerstag und Freitag berät der Europäische Rat darüber. Wenige Stunden vor dem Treffen in Brüssel wird Bundeskanzlerin Merkel eine Regierungserklärung dazu abgeben. Anschließend wird es eine Aussprache im Deutschen Bundestag geben.

Das Erste überträgt die Regierungserklärung der Kanzlerin sowie die anschließende Debatte von 9:00 bis 10:45 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag.

Tina Hassel, Chefredakteurin und Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, moderiert die Sondersendung. Fernsehkorrespondentin Hanni Hüsch meldet sich aus der Sprecherkabine und kommentiert das Geschehen im Plenarsaal.

Redaktion: Ellis Fröder

Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell