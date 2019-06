PHARMA FAKTEN

Krebs: Chronik des Fortschritts

Die Wissenschaft versteht die genetischen Grundlagen von Krebs immer besser. Dadurch gelingt es, Dinge zu tun, die vor ein paar Jahren nicht denk- oder umsetzbar gewesen wären. Eine Selbsthilfegruppe von Lungenkrebspatienten mit der sehr seltenen ROS1-Mutation als Treiber der Krankheit? "So eine Selbsthilfegruppe gab es nie. Früher sind die nämlich alle gestorben. [...] Jetzt werden die plötzlich zu Langzeit-Überlebern", erzählte beispielsweise Experte Prof. Carsten Bokemeyer auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit. Die Fortschritte im Kampf gegen Krebs sind groß. Davon sprechen nicht nur Experten; das zeigen auch zahlreiche Berichte und Studien - zu lesen auf Pharma Fakten: https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/krebs/

Der Fortschritt in der Onkologie, der Kampf gegen den Krebs, ist schnell - und er ist unübersehbar. Dieser Erkenntnis konnte sich auf dem diesjährigen Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit (HSK 2019) niemand, der die entsprechenden Veranstaltungen besuchte, entziehen.

Pharma Fakten-Grafik: Zunehmende Therapieoptionen im Kampf gegen Krebs

"In den vergangenen Jahren wurde eine Rekordzahl an neuen Onkologika zugelassen; sie bringen den Patienten neue Therapieoptionen", heißt es in dem Bericht "Global Oncology Trends 2019" des Beratungsunternehmens IQVIA. Von 2014 bis 2018 wurden weltweit 57 neue Wirkstoffe gegen 23 verschiedene Krebsarten und in 89 Indikationen zugelassen.

Krebssterblichkeit in Europa sinkt

Die Sterblichkeit als Folge von Krebs in Europa sinkt und wird auch in diesem Jahr weiter sinken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie italienischer Wissenschaftler. Ausnahmen sind allerdings Bauchspeicheldrüsenkrebs bei beiden Geschlechtern sowie Lungenkrebs bei Frauen.

