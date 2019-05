ARD Das Erste

München (ots)

Wenn das Pop-Duo "S!sters" am 18. Mai beim "Eurovision Song Contest" in Tel-Aviv an den Start geht, fiebert das Team der erfolgreichen ARD-Weekly "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" mit: ESC-Star Carlotta Truman, eine Hälfte der "S!sters", stand gerade erst für die Serie als Schauspielerin vor der Kamera. Diesen Auftritt hat sie mit Bravour gemeistert, findet Mirka Pigulla, die die junge Ärztin Julia Berger spielt: "Carlotta war am Set des Johannes-Thal-Klinikums eine ganz besondere Erscheinung und hat einen tollen Eindruck hinterlassen. Ich bin sicher, dass sie auch in Tel Aviv alle verzaubern wird!". Das Erste überträgt das Finale des Eurovision Song Contests am Samstag, 18. Mai, ab 21:00 Uhr live aus Israel. Peter Urban kommentiert.

Alle Fans der "S!sters" sollten sich auch diesen Termin notieren: Am Donnerstag, 11. Juli 2019, um 18:50 Uhr ist im Ersten das Schauspiel-Debüt von Carlotta Truman bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen. Sie spielt die junge Patientin Ann-Sophie Marschall, die von Julia Berger (Mirka Pigulla) behandelt wird.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).

