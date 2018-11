"hart aber fair" am Montag, 26. November 2018, um 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - im Anschluss an die Dokumentation " Außer Kontrolle - Das gefährliche Geschäft mit der Gesundheit"

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Kaum Kontrollen - wie gefährlich ist das Geschäft mit Medizin-Implantaten?

Knie, Hüfte oder Brust - den Deutschen werden immer öfter Ersatzteile in den Körper operiert. Aber wer kontrolliert eigentlich die Qualität dieser Implantate? Wären Defekte und schwere Komplikationen vermeidbar? Und: Wird in unseren Krankenhäusern so viel operiert, damit die Kasse stimmt? - Die Diskussion bei "hart aber fair" nach der Dokumentation zum Thema.

Die Gäste:

- Heiner Brand (ehem. Handballspieler und Bundestrainer der Deutschen Männer-Handballnationalmannschaft 1997 bis 2011) - Jens Saß (Geschäftsführer des Medizinprodukte-Herstellers "implantcast") - Gerald Gaß (Präsident der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft) - Britta von der Heide (NDR-Journalistin; stellvertretende Leiterin im NDR, Ressort Investigation) - Dr. Peter Sawicki (Facharzt für Innere Medizin, ehem. Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWiG) - Jürgen Thoma (erkrankte nach der Implantation einer künstlichen Hüfte)

