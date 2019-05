ARD Das Erste

"Zeit zu glänzen" - Die FIFA Frauen WM 2019 bei ARD und ZDF

Deutsche Nationalmannschaft startet am 8. Juni gegen China - live im Ersten

"Zeit zu glänzen" heißt das Motto der FIFA Frauen Fußball-Weltmeisterschaft 2019 - und das gilt nicht nur für das Gastgeberland Frankreich oder die Leistungen der Mannschaften. Auch die übertragenden Sender ARD und ZDF werden ihr Bestes geben.

Vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 treffen 24 Nationalmannschaften im Frauenfußball bei der Weltmeisterschaft in Frankreich aufeinander. Von Grenoble bis Valenciennes, von der Allianz Riviera (Nizza) bis zum Parc des Princes (Paris) - insgesamt neun Stadien in neun Städten sind die Austragungsorte bei diesem Turnier. Vom Eröffnungsspiel bis zum Finale präsentieren die Öffentlich-Rechtlichen alle Spiele der Frauen-Fußball- WM live - entweder als TV-Übertragung im Ersten und im ZDF oder als webexklusiven Livestream auf sportschau.de oder ZDFsport.de.

"Die FIFA Frauen WM 2019 ist ein spannendes und großes Projekt für uns", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky, "groß, weil wir alle Spiele live zeigen - im Stream oder im TV - und spannend, weil wir wieder einmal andere Wege gehen, insbesondere im Bereich der Produktion." Moderator Claus Lufen präsentiert die FIFA Frauen WM gemeinsam mit ARD-Frauenfußball-Expertin Nia Künzer aus dem "Sportschau"-Studio in Köln. Balkausky: "Damit nutzen wir die in der bundesligafreien Zeit vorhandenen Ressourcen mit 'Sportschau'-Studio und zentraler Regie in Köln."

Das Eröffnungsspiel Frankreich - Südkorea am 7. Juni 2019 überträgt das ZDF ab 20:15 Uhr. Das erste deutsche Gruppenspiel am Samstag, 8. Juni 2019, gegen China ist live nachmittags ab 14:30 Uhr im Ersten zu sehen. Das zweite Deutschland - Spanien am Mittwoch, 12. Juni 2019, wird ab 17:30 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Das Erste überträgt auch das dritte Vorrunden-Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Südafrika am 17. Juni live ab 17:15 Uhr. Die Begegnungen der K.o.-Runde sind wie folgt zwischen ARD und ZDF aufgeteilt: deutsches Achtelfinale im ZDF, deutsches Viertelfinale im Ersten, Halbfinale im ZDF und WM-Finale - unabhängig von einer deutschen Beteiligung - live im Ersten. Alle Partien im Ersten werden kommentiert von Stefanie Baczyk und Bernd Schmelzer.

Dabei setzen ARD und ZDF auf Barrierefreiheit: Alle Live-Übertragungen im Ersten und im ZDF werden zusätzlich mit Live-Untertitelung und mit Audiodeskription angeboten. Federführer für die FIFA Frauen WM 2019 in der ARD ist der Norddeutsche Rundfunk.

