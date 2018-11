Das Weingut Briem bei NORMA24

Mit Leidenschaft und aus Liebe zum Wein arbeitet Familie Briem auf dem Weingut in Baden am Kaiserstuhl. Fünf ihrer besten Weine gibt es ab sofort bei NORMA24 für nur 6,70 Euro beziehungsweise 9,50 Euro je Flasche. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62097 / Die Verwendung dieses Bildes ist... mehr Bild-Infos Download

Nürnberg (ots) - Aus Deutschlands Sonnenhauptstadt in den Onlineshop von NORMA! Fünf der besten Weine vom Weingut Peter Briem am Kaiserstuhl gibt es ab sofort bei NORMA24. Ein Weißer und ein Grauer Burgunder sowie ein Rosé und Rotwein Spätburgunder stehen für jeweils 9,50 Euro zur Auswahl. Abgerundet wird das Sortiment von einem Rivaner für 6,70 Euro.

Auf NORMA24-Kunden wartet zudem ein Top-Sparpaket: Das spezielle NORMA24-Angebot umfasst drei Flaschen Rosé und 3 Flaschen Rotwein Spätburgunder. Weinliebhaber erhalten dadurch einen Preisvorteil von 21 Prozent. Statt 57 Euro kosten die sechs Flaschen im "Probierpaket" nur noch 45 Euro.

Mit der Vorstellung der Winzerfamilie Briem fällt der Startschuss der neuen "Weingut-Serie" von NORMA24. In den kommenden Wochen werden zahlreiche weitere erstklassige Weine ausgewählter Weingüter in den Onlineshop von NORMA aufgenommen.

Mit Leidenschaft am Werk Wein ist unser Leben, Leidenschaft unser Impuls - dieses Motto steht für die Mitarbeiter des Weinguts Briem im westlichen Baden-Württemberg an erster Stelle. Chefwinzer Frank Briem lässt dort auf rund 60 Hektar zehn verschiedene Rebsorten anbauen. Die Jahresproduktion beläuft sich dabei auf 500.000 Flaschen.

Im Regenschatten des Kaiserstuhls wird leidenschaftlich und seit Jahren an charaktervollen Weinen gearbeitet. Die Lage an der vom Wind abgewandten Seite der Vogesen ist einmalig: Mit 1.700 Sonnenstunden jährlich liegt das Weingut in Deutschlands sonnigster Region. Der mineralhaltige Boden vulkanischen Ursprungs begünstigt das Wachstum der Trauben für Weine mit Persönlichkeit, wie Frank Briem selbst sagt.

Seit Jahren in der Top-Liga Das Weingut ist Mitglied im Badischen Weinbauverband und wird seit 14 Jahren ununterbrochen in der renommierten Gourmetzeitschrift "Feinschmecker" als eines der besten Deutschen Weingüter gelistet. Jedes Jahr wieder Weine auf Top-Niveau herzustellen, ist erklärtes Ziel des Chefs:

"Der Reiz liegt darin, durch den sensiblen Umgang mit den natürlichen Inhaltsstoffen charaktervolle Weine zu schaffen. Jedes Jahr ist anders und stellt uns vor neue Herausforderungen. Genau das macht den Weinbau für uns so spannend und leidenschaftlich", erläutert Frank Briem.

- Weingut Briem Weißer Burgunder 2017

Der Weißburgunder präsentiert sich im Glas blass- bis hellgelb. Typisch ist sein leicht nussiges Aroma. Eine merkliche aber dezente Säure wirkt als Gegenspiel zur weichen Art. Die vorliegenden Aromen von Südfrüchten wie Zitrus und Ananas - aber auch Anklänge von Quitte - verleihen ihm eine interessante Blume. Einzelpreis 9,50 EUR

- Weingut Briem Rosé vom Spätburgunder 2017

Klares, strahlendes kräftiges Rosé. Einladend wie der Fruchtbezirk im Schlaraffenland. Süßer Pfirsich und bissfeste Banane, etwas Limonen und ein Hauch von frischer Minze. Dieser Rosé weist trotz seiner leichten und milden Art die kräftigen Geschmackskomponenten eines Spätburgunders auf. Die Aromen von dunkler Kirsche und Quitte dominieren. Einzelpreis 9,50 EUR

- Weingut Briem Spätburgunder Rotwein

In der Farbe ein kräftiges Rubinrot. Feinste Burgunder-Nase mit zartröstiger Würze sowie beeriger Frucht bei feinherbem Biss - höchst delikat. Reichhaltig, an Brombeeren, Kirschen und Bittermandeln erinnerndes Aroma. Im Geschmack samtig, aber kraftvoll und belebend durch eine feine Gerbstoffstruktur im Geschmack. Ein Wein für besondere Gelegenheiten oder besondere Kenner. Einzelpreis 9,50 EUR

- Weingut Briem Rivaner 2017

Der Wein präsentiert sich mit einer strohgelben Farbe und grünen Reflexen. Er zeigt ein Aromaspektrum von feinem Muskat bis hin zu frischen Apfel- und Birne-Komponenten. Im Geschmack kommt diese herrliche Fruchtigkeit sehr schön zur Geltung und lässt den Wein saftig und anregend wirken. Die Säure ist dezent in den Wein eingebunden und bildet ein ausgewogenes Spiel. Ein Rivaner, der viel Spaß macht und einen langen Nachhall aufweist. Einzelpreis 6,70 EUR

- Weingut Briem Grauer Burgunder 2017

Sehr typischer Grauburgunder mit vorherrschenden Aromen von Mandelblüte und Aprikose. Angenehm weiches Mundgefühl durch eine moderate Säure aber dennoch schlank und lebendig zu trinken. Eleganter Burgundertyp mit feiner mineralischer Note - erdig und ausdrucksstark ohne wuchtig zu sein. Einzelpreis 9,50 EUR

