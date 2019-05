ARD Das Erste

ANNE WILL am 12. Mai 2019 um 21:45 Uhr im Ersten: Iran stellt Ultimatum - wie gefährlich ist der Atom-Streit für Europa?

Ein Jahr nachdem die USA das Atom-Abkommen aufgekündigt haben, setzt nun der iranische Präsident Hassan Rohani ein Ultimatum: Binnen 60 Tagen sollen die EU-Staaten einen Weg finden, die US-Sanktionen gegen Iran zu umgehen. Andernfalls werde das Land wieder mehr Uran anreichern und afghanische Flüchtlinge nach Europa durchlassen. Die EU hat das Ultimatum bereits zurückgewiesen, US-Präsident Donald Trump schließt militärische Mittel nicht aus. Wie gefährlich ist die Eskalation? Kann Europa das Atom-Abkommen noch retten? Und welche Rolle spielt dabei die deutsche Außenpolitik?

Zu Gast bei Anne Will:

Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages) Melody Sucharewicz (deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie) Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Katajun Amirpur (Islamwissenschaftlerin) Martin Schirdewan (Die Linke, Spitzenkandidat bei der Europawahl und Mitglied des EU-Parlaments)

