"hart aber fair" am Montag, 15. April 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

"hart aber fair" am Montag, 15. April 2019

Frank Plasberg

Das Thema:

Die Fleisch-Frage - mit hübschen Siegeln gegen schlechtes Gewissen?

Die Gäste: Sarah Wiener (Fernsehköchin; Bio-Produzentin; tritt für Österreichs Grüne zur Europawahl an) Manfred Karremann (Dokumentarfilmer; Autor zahlreicher Reportagen über Tiertransporte) Albert Stegemann (CDU, Bundestagsabgeordneter; agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion; Landwirt; Betriebsleiter eines Milchviehvertriebs) Patrik Baboumian (Kraftsportler und Veganer) Sarah Dhem (Geschäftsführerin eines Wurstwaren-Unternehmens, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Fleischwarenindustrie BVDF)

Kaum Platz, stickige Luft, Stress, Krankheiten - immer noch Alltag in der Tiermast. Aber wie sieht man einem Schnitzel an, ob das Schwein gelitten hat? Helfen die neuen Siegel des Handels? Oder hilft nur: Mehr fürs Fleisch zahlen, am Ende ganz darauf verzichten?

