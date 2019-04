ARD Das Erste

Große Bühne für die 3. Liga: TSV 1860 gegen Karlsruher SC live im Ersten

Am Samstag, 27. April 2019, ab 13:00 Uhr

München (ots)

Die Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem Karlsruher SC wird am Samstag, 27. April, live im Ersten übertragen. Der Spielbeginn ist in diesem Zusammenhang von 14:00 Uhr auf 13:15 Uhr vorverlegt worden. Beide Vereine haben ebenso wie die Sicherheitsbehörden der Änderung der Anstoßzeit zugestimmt. Es ist das zweite Spiel der laufenden Drittliga-Saison, das live im Ersten gezeigt wird - und zum zweiten Mal sind die Münchner beteiligt. Bei der Partie des Regionalliga-Aufsteigers am 1. Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern (0:1) hatten 1,24 Millionen Zuschauer im Ersten eingeschaltet.

Für die ARD ist der Hit des 35. Spieltags in der 3. Liga der Auftakt zu einem besonderen Fußballnachmittag. Im Anschluss an 1860 - KSC überträgt Das Erste ab 15:30 Uhr das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 ebenfalls live.

Die Sendetermine im Ersten:

Samstag, 27. April 2019 13:00-15:10 Uhr Sportschau Fußball 3. Liga TSV 1860 München - Karlsruher SC Reporter: Bernd Schmelzer Moderation: Markus Othmer Übertragung aus München dazwischen ca. 14:05-14:10 Uhr Tagesschau 15:10-17:50 Uhr Sportschau Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Reporter: Steffen Simon Moderation: Alexander Bommes Übertragung aus Dortmund

