Das Erste: "Brennpunkt" heute, 10. Januar 2019, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 30-minütigen "Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk aus:

10. Januar 2019, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Der Kampf gegen die Schneemassen Moderation: Christian Nitsche

Höchste Lawinenwarnstufe, abgeschnittene Gemeinden, Verkehrsunfälle und gesperrte Straßen: Der Winter hat Österreich, den Süden Bayerns und weite Teile der deutschen Mittelgebirge fest im Griff. In vielen Orten musste der Katastrophenfall ausgerufen werden, für einige Menschen wird die Situation brenzlig. Der "Brennpunkt" zeigt Reportagen aus betroffenen Orten in Österreich, wo Einheimische und Urlauber festsitzen und es bereits Lawinenopfer gab, sowie aus dem bayerischen Berchtesgaden, dort mussten Menschen evakuiert werden. Auch in Ostdeutschland fällt unablässig Schnee und legt die Infrastruktur lahm. Im Gespräch mit Lawinen- und Wetterexperten ordnet der "Brennpunkt" die Gefahrenlage ein und zeigt außerdem, welche Rechte Urlauber bei einer solchen Winterlage haben.

Redaktion: Karl Broderix, Stephan Keicher, Sebastian Kemnitzer

