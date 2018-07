Ausstellung "Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien" unternimmt Parcours durch 100 Jahre apparative Künste / Lynn Hershman, Phantom Limb Series: Reach, 1968. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/102599 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Karlsruhe (ots) - Die Ausstellung "Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien" (14.07.2018-10.02.2019) im ZKM | Karlsruhe präsentiert die zeitbasierten medialen Künste als die herausragendste Neuerung der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts - als bewegende Geschichte der apparativen Kunst der Bewegung vom Kino zur Kinetik, vom Licht zum Ton. Mit der Einführung der Bewegung in die Künste wurde die Kunst in Bewegung gebracht.

Der Untertitel der Ausstellung spielt auf die populäre TV-Sendung "100 Meisterwerke" der 1980er-Jahre an, die aus mediengeschichtlicher Sicht von einem blinden Fleck gezeichnet war: Obwohl die Serie im elektronischen Medium Fernsehen ausgestrahlt wurde, wurden vorwiegend Meisterwerke der traditionellen Bildkünste wie die Malerei gezeigt. Neben bekannten Positionen der medialen Künste wie Nam June Paik, Maya Deren, John Cage, Lynn Hershman, Sergei Eisenstein, Ulrike Rosenbach, Zhang Peili, Bill Viola und Michael Snow präsentiert die Ausstellung wichtige Pionierleistungen im Bereich der Medienkunst, die bisher im Kunstdiskurs kaum oder noch wenig Beachtung fanden, wie Mary Ellen Bute, Zdenek Pesánek, Ivan Ladislav Galeta und Waldemar Cordeiro.

Kuratoren der Ausstellung: Peter Weibel und Siegfried Zielinski Pressekonferenz: Mi, 11.07.2018, 11 Uhr

Pressekontakt:

Regina Hock

Pressereferentin



ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lorenzstr. 19, D-76135 Karlsruhe

Tel +49-(0)721-8100-1821

regina.hock@zkm.de

Original-Content von: ZKM Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell