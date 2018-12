"Maischberger" am Mittwoch, 5. Dezember 2018, um 22:45 Uhr

München (ots) - Das Thema:

"Der Dreikampf des Jahres: Wer übernimmt Merkels Thron?"

Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jens Spahn - das ist die spannendste politische Frage in diesen Tagen. Am Freitag entscheidet der CDU-Parteitag in Hamburg über die Nachfolge Angela Merkels an der Parteispitze. Laut Umfragen scheint es auf ein Duell Merz-AKK hinaus zu laufen. Viele Kommentatoren sehen in der Abstimmung eine Richtungsentscheidung: Bleibt es unter Kramp-Karrenbauer beim Kurs der Mitte, auf den die Kanzlerin ihre Partei getrimmt hat, oder wird die CDU unter Friedrich Merz wieder konservativer und wirtschaftsliberaler? Wie lange kann sich Angela Merkel noch als Kanzlerin halten? Und stehen Deutschland bald Neuwahlen bevor?

Die Gäste:

Norbert Blüm, CDU (ehem. Bundesarbeitsminister) Kristina Schröder, CDU (ehem. Bundesfamilienministerin) Ralf Moeller (Schauspieler) Gabor Steingart (Journalist und Autor) Melanie Amann ("Spiegel"-Journalistin) Werner Patzelt (Politikwissenschaftler)

