Das Erste: "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 4. März 2018, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots) - Moderation: Thomas Baumann

Geplante Themen:

So lange hat die Regierungsbildung noch nie gedauert. Nun wird sich am Sonntag entscheiden, ob es eine Neuauflage der Koalition aus CDU, CSU und SPD geben wird. Die Mitglieder der SPD haben das letzte Wort. Ja oder nein - und was das dann konkret bedeutet - das ist das Thema im "Bericht aus Berlin". Bekommt die SPD-Parteispitze das "Go", für das sie seit Wochen wirbt, muss sie trotzdem eine aufgewühlte Partei zusammenhalten und mitnehmen. Und in einer neuen Regierung stünde sie gemeinsam mit der Union vor großen Herausforderungen. Sollte die SPD-Basis mit "Nein" stimmen, dann würde sich dieses Land in einer ganz besonderen Situation befinden und wir würden unter anderem diesen Fragen nachgehen: Was macht nun der Bundespräsident? Läuft es auf eine Neuwahl des Bundestags hinaus oder bekommt eine Minderheitsregierung wenigstens befristet eine Chance? Als Gesprächspartner im Studio erwarten wir die Fraktionsspitzen von SPD und Union: Andrea Nahles und Volker Kauder.

