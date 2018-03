ARD Degeto HOTEL HEIDELBERG - KINDER, KINDER!, am Freitag (02.03.18) um 20:15 Uhr im ERSTEN. Annette Kramer (Annette Frier) und ihr Mann Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst) © ARD Degeto/Kai Schulz, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Für zwei neue Episoden öffnet das "Hotel Heidelberg" am 2. und 9. März 2018 um 20:15 Uhr seine Pforten. Im vierten Film der beliebten "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Kinder, Kinder!" müssen Annette Kramer (Annette Frier) und Ingolf Muthesius (Christoph Maria Herbst) ihre erste Bewährungsprobe als Ehepaar bestehen: Während sie darauf wartet, dass ihr volljähriger Sohn endlich flügge wird, möchte Ingolf zu ihrer Überraschung ein Baby. Für Ärger im Hotel sorgen eine intrigante Verflossene (Annika Kuhl) und die ungeliebte Tante Ingrid (Kathrin Ackermann): Sie erhebt Anspruch auf das Hotel.

In "... Vater sein dagegen sehr" werden Annette und Ingolf tatsächlich Eltern - dank des vorläufigen Sorgerechts für den 14-jährigen Ole (Nico Ramon Kleemann). Eine neue Aufgabe, die die beiden in der fünften Episode vor besondere Herausforderungen stellt. Außerdem muss das Traditionshotel, in dem schon Rockstars und Revoluzzer abgestiegen sind, den Besuch einer nationalkonservativen Anwaltsvereinigung verkraften. Natürlich schaut Gründerin Hermine nicht tatenlos zu - auch nicht der sonst so friedfertige Psychotherapeut Ingolf ...

Unter der Regie von Edzard Onneken spielen Annette Frier, Christoph Maria Herbst und Hannelore Hoger im Ensemble mit Kathrin Ackermann als Tante Ingrid, Stephan Grossmann als Stefan Kramer, Nele Kiper als Floriane Kramer, David Nolden als Jeremy Kramer u.v.a.

"Hotel Heidelberg" ist eine Produktion von Calypso Entertainment im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde von Mai bis Juli 2017 in Köln, Euskirchen und Heidelberg. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (ARD Degeto).

